Ritrova la macchinetta fotografica dopo due anni in mare (con 900 foto intatte)

Una ragazza, appassionata di fotografia, è riuscita a tornare in possesso della sua macchinetta, dopo che questa aveva galleggiato in mare, percorrendo 200 km in due anni, dal Giappone fino all'isola di Taiwan. Il bello è che all'interno sono rimasti intatti tutti e 900 gli scatti fatti dalla proprietaria prima di smarrire la macchinetta fotografica.

La scoperta di Serina Tusbakihara, studentessa giapponese della Sophia University di Tokyo, è avvenuta grazie a Facebook, dove la ragazza ha riconosciuto la sua macchinetta in alcuni scatti pubblicati sul social.

La giovane non poteva credere ai suoi occhi: era proprio la sua Canon G12, smarrita due anni prima durante una vacanza, con dentro ancora le 900 foto scattate. A trovare la macchinetta sono stati alcuni studenti della scuola elementare di Due Ming che hanno scovato l'apparecchio sulle spiagge della regione del Yilan County, a nord di Taiwan. La Canon era ancora in ottime condizioni, grazie al contenitore a prova d'acqua in cui era rimasta lungo questi due anni.

Tornata in possesso della sua macchinetta, la studentessa giapponese ha condiviso su Facebook alcuni degli scatti che negli ultimi due anni erano rimasti custoditi dall'apparecchio.