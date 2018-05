Attraversa l'America correndo come Forrest Gump e poi chiede alla sua "Jenny" di sposarlo

Rob Pope viene da Liverpool, ha 39 anni, fa il veterinato e ha deciso di vestirsi come Forrest Gump e correre avanti e indietro "coast to coast" negli Stati Uniti come il protagonista del film di Robert Zemeckis. In totale ha attraversato gli Usa per ben quattro volte, in 422 giorni, con un totale di ben 15.607 miglia percorse (con una media di 40 miglia al giorno).

Pope si è imbarcato in questa impresa per raccogliere fondi a favore del WWF e di Peace Direct per combattere il cambiamento climatico.

Nel frattempo è tornato nel Regno Unito per vedere nascere la figlia Bee e per correre la maratona di Londra.

15,000 miles. 2500 x height of #Everest, a 15th of the way to the #moon, 4 x as long as the #Amazon and #GreatWall of China, 5.5 x the distance from #LA to #NYC...or...this run, consisting of 400 days of rubber on tarmac. 37.5 miles a day.#goingthedistance.@wwf_uk @peacedirect pic.twitter.com/khWA5bwwQv — Robert Pope (@runroblarun) 6 marzo 2018

Correndo nel mezzo della Monument Valley, nel punto in cui Forrest Gump improvvisamente decide di interrompere la propria corsa, Rob si è inginocchiato e ha chiesto a Nadine, la sua fidanzata che lo seguiva in questa avventura con la piccola Bee nel passeggino, di sposarlo. Così Forrest ha trovato la sua Jenny!

Ora, Rob ha dichiarato di essere pronto a tornare alla "normalità".