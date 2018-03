Il robot che risolve il cubo di Rubik in meno di un secondo

Si può risolvere il cubo di Rubik in meno di un secondo? Per un essere umano è un'impresa impossibile, ma c'è un robot che è in grado di portare a termine il compito in 0.38 secondi.

Lo dimostra l'esperimento di Ben Katz, studente di robotica, e da Jared Di Carlo, sviluppatore di software, che hanno realizzato una macchina in grado di risolvere il più famoso rompicapo di tutti i tempi in un tempo da record.

I due ragazzi hanno realizzato questo robot per battere il precedente Guinness World Record, che era di 0.637 secondi. Un primato battuto con largo margine di vantaggio, visto che il tempo di risoluzione del cubo è stato quasi dimezzato. Ma l'esperimento non è stato certo una passeggiata: a causa della velocità d'esecuzione del macchinario, sono molti i cubi di Rubik che non sono sopravvissuti ai tentativi.

Il video dell'esperimento è stato pubblicato su YouTube dallo stesso Ben Katz.