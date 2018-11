Ruba un caprone e lo porta in metro: passeggeri sbalorditi

Cosa ci fa un caprone sulla metropolitana? Questa la domanda balzata in mente a tutti i passeggeri che qualche giorno fa si trovavano a Parigi, sul treno tra il Museo del Louvre e Place de la Concorde, dove è stato avvistato un uomo in compagnia del grosso ovino. Come riportato dai media francesi, l'uomo aveva rubato il caprone dal giardino delle Tuileries, uno dei parchi più belli e famosi della capitale francese, in cui questi animali vengono utilizzati come tosaerba.

La presenza della grossa capra sul vagone ha ovviamente lasciato a bocca aperta tutti gli altri passeggeri, che tra curiosità e stupore hanno iniziato a riprendere la bizzarra scena. Quando il treno si è fermato alla stazione Concorde gli addetti alla sicurezza hanno cercato di far scendere l'uomo ed il caprone, ma vista la resistenza del diretto interessato sono stati costretti a chiamare la polizia, che ha arrestato l'uomo e riportato il caprone nel giardino di Tuileries.