Ruba un pc, poi invia un 'insolito' messaggio al proprietario

Ladro sì, ma con un cuore. Come quello che, approfittando di un momento di distrazione del proprietario, ha rubato un pc portatile per poi inviare una mail di scuse. Un avvenimento quantomeno insolito avvenuto ad un ragazzo di Birmingham, in Inghilterra.

Il giovane, dopo essersi accorto che il pc non si trovava più nello zaino, ha ricevuto il seguente messaggio: “Scusami se l'ho fatto, ma sono molto povero, ho davvero bisogno di soldi”. In quel momento il giovane ha capito dov'era finito il computer e che il ladro era anche riuscito a risalire al suo indirizzo di posta elettronica per inviare la lettera di scuse.

“Ciao, sono molto dispiaciuto per aver preso il tuo pc – si legge nella mail - Sono molto povero e avevo bisogno di soldi. Ti ho lasciato il cellulare e il portafoglio, per limitare il danno. Vedo che sei uno studente universitario. Se ci sono dei file che ti servono per gli studi o per altro, fammi sapere e te li manderò a questo indirizzo. Ancora una volta, mi dispiace”.

La storia ed il testo integrale del messaggio sono stati condivisi su Twitter da un'amica del giovane derubato, con il post che in meno di una settimana ha accumulato migliaia di like e condivisioni.