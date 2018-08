Ruba il portafoglio, poi si accorge di essere ripreso: la reazione è da ridere

Colto un flagrante, che di più non si può. Un ragazzo fermo in coda alla cassa di un supermercato ha pensato bene di rubare il portafoglio alla persona che aveva davanti. Un furto in piena regola che però è durato soltanto una manciata di secondi.

Il furfante, dopo essersi accorto di essere inquadrato dalle telecamere di sicurezza, sorride all'obiettivo decide di restituire il 'bottino' al legittimo proprietario, fingendo di averlo trovato per terra.

Una scenetta pubblicata sui social dalla polizia di Mumbai, in India, e che in pochi giorni è diventata virale su Twitter. Un video molto divertente, ma che non ha 'salvato' il ladruncolo dalle conseguenze del suo gesto.