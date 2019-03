La casa va a fuoco: si lancia tra le fiamme per salvare il cane

Quando ha visto le fiamme che stavano divorando la sua abitazione Jose Guzman non ci ha pensato più di tanto e si è lanciato nel fuoco per salvare il suo adorato cane. Il gesto eroico è avvenuto a Pala, nei pressi di San Diego, in California (Stati Uniti)

I vigili del fuoco hanno cercato di fermare Jose in ogni modo, ma l'uomo non ha voluto sentire ragioni. I vicini di casa pensavano che volesse rientrare per mettere in salvo alcuni beni, ma il suo unico pensiero era Gabbana, il cane rimasto intrappolato tra le fiamme. Per fortuna Jose è riuscito a trarre in salvo l'animale, rimediando soltanto un'ustione al braccio.La scena è stata ripresa dal fratello di Jose, Adam, che l'ha poi condivisa su Facebook dove il gesto eroico dell'uomo è diventato subito virale.

Durante un'intervista Guzman ha poi spiegato cosa ha provato in quegli attimi: ''Volevo soltanto liberare Gabbana. Non ho avuto paura, la dovevo tirare fuori da lì. Fa parte della nostra famiglia''. Intanto sulla piattaforma GoFundMe è stata lanciata una raccolta fondi per aiutare la famiglia Guzman a ricostruire la casa distrutta dall'incendio.