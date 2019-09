Gruppo di delfini in trappola: formano una catena umana per salvarli

Un gruppo di ambientalisti è riuscito a salvare quattro delfini che erano rimasti intrappolati nel canale navigabile di St. Petesrburg situato in Florida, Stati Uniti. I soccorritori della Florida Fish and Wildlife Commission e Clearwater Marine Aquarium hanno dovuto formare una catena umana per trarre in salvo i cetacei che, percependo i ponti come delle barriere, non riuscivano a tornare verso il mare.

Considerando il basso livello di salinità delle acque in quel particolare punto, le due mamme delfino e i due cuccioli non sarebbero sopravvissuti a lungo.

La scena meravigliosa è stata ripresa e postata sui social network da Clearwater Marine Aquarium: gli esperti, dopo aver dato l'allarme, hanno visto arrivare una dozzina di soccorritori sul posto. Poi tutti insieme, mano nella mano, hanno formato una catena umana e hanno spinto i delfini verso la direzione giusta e verso la salvezza.