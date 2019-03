Cade dalla barca e rimane solo in preda alle onde: si salva grazie ai jeans

Un uomo è riuscito a salvarsi dalle acque dell'oceano grazie alla sua tenacia ed un paio di jeans. Protagonista di questa avventura è Arne Murke, un velista tedesco di 30 anni, che è caduto in mare mentre navigava al largo delle coste neozelandesi, a bordo di un'imbarcazione di dodici metri che, insieme al fratello.

I due stavano provando il viaggio dalla Nuova Zelanda al Brasile, quando un movimento improvviso dell'imbarcazione ha fatto cadere il 30enne che si è così ritrovato da solo ad affrontare le onde in mare aperto, senza nulla a cui appigliarsi. In quel momento Arne ha avuto un'idea geniale, come da lui stesso raccontato ai media stranieri: "Per fortuna conoscevo il trucco militare che consiste nel trasformare i pantaloni in un galleggiante, ho annodato il fondo dei jeans, ho preso un bel respiro, e grazie a loro, sono ancora vivo".

Le operazioni di salvataggio, testimoniate da un video condiviso su Facebook da Lowe Corporation Rescue Helicopter Service, sono durate circa tre ore, ma alla fine Arne è riuscito a tornare a casa dalla sua bimba di 10 mesi. ''Non potevo permettere che crescesse senza un padre'': ha confessato il velista dopo essere stato salvato.