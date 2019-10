Scarafaggi in casa? La soluzione ''esplosiva'' (e poco intelligente)

Gli insetti che infestano il giardino sono un problema per chiunque abbia un abitazione dotata di uno spazio verde. In alcuni casi si tratta di vere e proprie infestazioni che i padroni cercano di risolvere nei modi più disparati, utilizzando prodotti specifici o rivolgendosi ad esperti del settore. Poi c'è chi prova con delle soluzioni “alternative” o fai-da-te, ottenendo risultati in alcuni casi disastrosi.

Un po' quello che è successo a Cesar Schmitz, un uomo brasiliano che vive a Eneas Marques, nello stato del Paraná, che per sbarazzarsi di questi fastidiosi inquilini ha pensato bene di riempire la tana in cui si nascondevano gli scarafaggi con della benzina e un veleno a base di metano. Cesar ha poi preso un fiammifero acceso e lo ha lanciato nell'entrata della tana, ottenendo un risultato devastante e inaspettato. L'innesco della trappola ha infatti provocato una potente esplosione, che ha letteralmente fatto saltare in aria l'intero giardino.

Più danni che altro insomma, considerando che l'uomo si è fatto male, il giardino è stato devastato e gli scarafaggi sono ancora nella sua casa. Un esperimento assolutamente da non imitare.