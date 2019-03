La scelta di Daria: dalla città alla foresta per aiutare gli animali in difficoltà

Daria Pushkareva è una fotografa russa di grande successo che per anni ha vissuto a lavorato nella città di Mosca. Una metropoli enorme che la donna ha deciso di abbandonare per andare a vivere nei boschi. Il motivo? Aiutare gli animali abbandonati e in difficoltà.

Quello di salvare i cani era stato per Daria un sogno fin dai tempi in cui era soltanto una bambina. La sua idea era sempre stata quella di aprire un ricovero per cani, poi la carriera di fotografa l'aveva portata lontano dal suo sogno, almeno fino a quando non ha potuto più resistere al desiderio di mollare tutto e cercare qualcosa di più. Quel qualcosa lo ha trovato negli oltre 100 animali che vivono insieme a lei nel ricovero che ha aperto in una foresta a 100 miglia da Mosca, che gestisce insieme al marito.

Come raccontato dalla diretta interessata ai media russi, tutto è iniziato con il salvataggio di un cucciolo privo di un occhio e ricoperto di pulci. Quello fu soltanto il primo di tanti salvataggi, con la coppia che non si limita ad aiutare soltanto i cani: spesso anche volpi e procioni vengono tratti in salvo e 'strappati' dalle grinfie delle industrie che producono pellicce.

In poco tempo e anche grazie ad un profilo Instagram molto seguito, la Pushkareva è divenuta conosciuta in molti parti del mondo, tanto che spesso viene contattata da diversi angoli del globo per salvare alcuni animali indesiderati, spesso con problemi di salute e comportamentali, che in caso di mancata accoglienza finirebbero per essere abbattuti.

Nonostante la via nella foresta sia sicuramente meno agevole di quella in città, Daria e suo marito sono felici nel dedicare la loro vita a soccorrere i piccoli animali, passando la giornata a nutrire e curare i cuccioli, mantenendo gli spazi abitativi puliti e in ordine per gli ospiti a quattro zampe. Il ritrovo va avanti grazie a dei pannelli solari che forniscono l'energia elettrica e grazie all'aiuto di alcuni amici della coppia, adesso sono stati costruiti dei recinti esterni e la struttura è stata dotata di acqua corrente.