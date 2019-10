"Fatemi uscire, qui è buio": gelo al funerale, poi la verità spiazza tutti

Sembrava un funerale come gli altri, quello celebrato lo scorso 12 ottobre a Kilmangah, nei pressi di Dublino, in Irlanda, invece nascondeva una sorpresa che in pochi avrebbero potuto immaginare. Amici, colleghi e familiari si sono stretti, tra lacrime e volti scuri, per ricordare il veterano Shay Bradley, deceduto qualche giorno prima dopo una lunga malattia. Ma, ad un certo punto, prima che la bara venisse coperta con la terra, tutti i presenti sono rimasti senza parole quando hanno sentito la voce del defunto provenire dalla fossa ed esclamare: "Ciao, fatemi uscire fuori, qui è buio", esclamazione seguita da altre frasi.

All'inizio il gelo è sceso tra gli invitati al funerale, un momento di tensione e imbarazzo interrotto dalle risate. Nessun miracolo però, si è trattato soltanto di uno scherzo “post-mortem” che lo stesso Shay ha voluto mettere in scena per il suo funerale. Andrea, figlia del veterano, ha spiegato ai media locali che era stato il padre ha voler realizzare quella registrazione, per poi diffonderla con un altoparlante lasciando di stucco amici e parenti.

Funeral in dublin yesterday he's alive pic.twitter.com/j18uFJ5aA4 — Lfcgigiddy1122 (@lfcgigiddy1122) October 13, 2019

Il filmato, postato su Twitter dal profilo "lfcgigiddy1122", ha accumulato in pochi giorni migliaia di visualizzazioni e reactions.