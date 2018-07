Il temporale rovina il matrimonio in spiaggia: una sconosciuta salva le nozze

Celebrare il proprio matrimonio in spiaggia è un sogno di molti, ma è anche una decisione molto rischiosa: il rischio di pioggia, nonostante il detto 'sposa bagnata, sposa fortunata', è un'eventualità che può trasformare il giorno più bello della vita in un incubo. Un po' come stava succedendo a Dulce Gonzalez, una ragazza di 24 anni che aveva organizzato il suo matrimonio sulla riva del Mississippi. Poco prima dell'inizio della cerimonia, un violento temporale si è abbattuto su tutta la zona lasciando la giovane in preda al panico, tra lacrime e disperazione.

Poi, quasi dal nulla, è arrivata una donna sconosciuta, che ha salvato le nozze. Come raccontato dai media statunitensi, tutto sembrava perduto, con la 24enne chiusa in auto insieme alla famiglia, mentre la pioggia devastava sedie, altare e tutto l'allestimento per il matrimonio. Nel momento di maggiore disperazione è però comparsa una donna senza ombrello, che ha fatto a Dulce una proposta che non si aspettava: ospitare la cerimonia in casa sua.

La benefattrice, la signora Cynthia Strunk, aveva assistito insieme al marito ai preparativi per le nozze in spiaggia, osservando dalla loro abitazione anche il triste epilogo dovuto alla pessime condizioni meteorologiche. Così hanno deciso di offrire il loro aiuto.

Dopo aver ricevuto l'ok della famiglia Gonzales, gli Strunk hanno chiesto soltanto qualche minuto per rendere presentabile la casa, sistemate in poco tempo come la sposa aveva in mente.

“E' stato perfetto – ha dichiarato Dulce al Washington Post – ho detto a mio marito che gli Struck erano con tutta probabilità degli angeli mandati da Dio”. Un gesto che non è servito soltanto a celebrare un matrimonio, ma ha permesso anche la nascita di una grande amicizia tra le due famiglie, che hanno continuato a sentirsi e a vedersi.