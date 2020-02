La scopa resta in piedi da sola: no, non c'entra nulla l'asse terrestre

Far rimanere una scopa in piedi non c'entra nulla con una rara inclinazione dell'asse terrestre. Da giorni impazza sui social e nelle chat whatsapp la #BroomstickChallenge e proprio sui social è dovuta intervenire la Nasa per smentire una semplice e innocente bufala.

Nessuna ricorrenza millenaria, semplicemente in molti non avevano mai provato prima a testare l'effetto della gravità sulle setole della scopa.

Un equilibrio delicato sì, ma basta fare un po' di attenzione per posizionare nel modo giusto le setole su cui poggia il manico della scopa.

In un video postato sui canali social della Nasa, una responsabile del programma spaziale americano spiega le ragioni fisiche che consentono alla scopa di restare dritta e in piedi anche qualunque giorno.

Provarci oggi, domani o dopodomani non farà alcuna differenza. Però sicuramente la foto potrà stupire chi tra i nostri amici non ci aveva provato prima.

"La pseudoscienza e le falsità scientifiche possono diventare virali velocemente. Questa bufala non era dannosa – spiega la Nasa – ma mostra quanto sia importante per tutti noi effettuare ricerche e verifiche delle notizie".