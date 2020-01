A 17 anni scopre un pianeta al terzo giorno di stage alla Nasa

Fare uno stage alla Nasa è già una grande opportunità per un ragazzo di 17 anni, ma scoprire un pianeta al terzo giorno di tirocinio supera di gran lunga il termine fortuna. E' quanto capitato lo scorso anno a Wolf Cukier, che lo scorso luglio, subito dopo aver terminato il suo ultimo anno alla Scarsdale High School di New York, Wolf ha iniziato uno stage presso il Goddard Space Flight Center della Nasa a Greenbelt. Qualche giorno dopo l'inizio dello stage ha rilevato "TOI 1338 b", un pianeta che orbita attorno a due stelle a più di 1300 anni luce di distanza.

Il compito del 17enne era quello di esaminare i dati che erano stati trasmessi dallo spazio da TESS, il satellite che ricerca e studia gli esopianeti, che di recente ha individuato un pianeta con caratteristiche molto simili alla Terra. Come racconta il New York Times, durante la prima settimana di stage mentre analizzava i dati che erano stati segnalati dai cittadini-scienziati, Wolf si è imbattuto in un sistema che includeva due stelle orbitanti, identificando in quel sistema un corpo, riconosciuto successivamente come un pianeta circa 6,9 volte più grande della Terra. I suoi colleghi hanno dato al sistema un nome, TOI 1338, acronimo di "TESS Object of Interest", e quindi hanno chiamato il pianeta TOI 1338 b.

"È stato fantastico – ha raccontato il giovane ai media statunitensi - Non mi sarei mai aspettato di trovare nulla. Il fatto che io abbia trovato qualcosa di interessante, potendo assistere a tutto il processo scientifico, vedere quante persone devono lavorare per riconoscere un pianeta, conoscere tutte le tecniche per cose del genere… è fantastico".

Di seguito il video del transito del pianeta postato su YouTube: