Senzatetto morto per il freddo, la foto diventa virale ma è un fake

Una foto diventata virale su Facebook, che ritraeva un senzatetto deceduto a causa del freddo, si è rivelata una fake news. Il post che mostrava un uomo accasciato sul pavimento sotto una coperta, aveva fatto il giro del web con migliaia di condivisioni tra Natale e Capodanno.

Le autorità britanniche hanno così avviato un'indagine scoprendo che il post era un falso, in quanto il senzatetto ritratto nella foto è vivo e vegeto.

La notizia della falsità del post ha sconcertato tutti gli utenti che l'avevano condivisa, anche se in molti avevano già messo in dubbio la veridicità della vicenda, proprio per la mancanza di dettagli.

Secondo quanto riporta il Leicester Mercury, di recente non ci sono stati decessi di clochard per il freddo, anzi il consiglio comunale della cittadina inglese si è mosso con grande impegno in questo inverno per evitare che notizie come questa divenissero realtà.

Il portavoce del Consiglio, attraverso una comunicazione ufficiale, ha fatto chiarezza su tutta la vicenda: “Siamo a conoscenza di quel post, ma dopo aver investigato posso affermare che si tratta di una fake news”.

Maggiore chiarezza è arrivata anche da Arif Voraji, di Help the Homeless Leicester: “Le persone hanno condiviso il post in buona fede, ma è un falso. Conosciamo quel senzatetto, è veramente un clochard, ma non è morto”.