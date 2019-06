La favola di David, il clochard tornato all'università dopo 40 anni

Un tenace studente universitario è riuscito a realizzare il sogno di un senzatetto, che da 40 anni coltivava il desiderio di concludere il suo percorso di studi. Protagonista della vicenda David Carter un clochard che negli ultimi anni era solito sostare nei pressi dell'Università di Austin in Texas, luogo in cui è stato notato da Ryan Chandler, uno studente di giornalismo che lo ha intervistato per un progetto sui senzatetto. Durante la chiacchierata con il 65enne l'aspirante cronista è rimasto colpito dal fatto che l'uomo una volta fosse uno studente della sua stessa università, che poi aveva dovuto abbandonare suo malgrado.

Carter si era iscritto presso l'ateneo texano nel 1971 con il sogno di diventare uno scrittore o un'artista. Poi, dopo aver affrontato problemi di salute mentale e abuso di sostanze, l'uomo fu costretto a ritirarsi senza completare il percorso formativo. David passò così i successivi decenni facendo fronte alle sue dipendenze, viaggiando un po' per il Paese prima di tornare ad Austin per prendersi cura dei suoi malati genitori. L'uomo ha vissto per molto tempo in strada e soltanto sei anni fa è riuscito ad ottenere un alloggio stabile grazie all'intervento di una onlus. Durante gli ultimi anni David ha sempre preferito passare il tempo nei pressi del campus, sognando un giorno di poterci rientrare da studente. Così, d aver ottenuto la casa, David aveva tentato di iscriversi nuovamente all'università, ma non avendo il denaro necessario, la sua domanda non venne accettata.

We did it! After 6 years of panhandling on the Drag, David Carter has been readmitted to @UTAustin and will resume his degree this week. Thanks to Longhorns’ support and an article published in @TheAlcalde, a Texas Ex has pledged to pay his full tuition. #DegreeForDavid pic.twitter.com/aY46snux6R — Ryan Chandler (@RyanChandler98) 2 giugno 2019

Tutto è rimasto invariato fino alla comparsa di Chandler che, dopo aver ascoltato la storia di David, ha deciso di parlare con l'amministrazione del college per vedere come 'sbloccare' la situazione. Dai file dell'università è emerso il senzatetto aveva accumulato 87 crediti e che gliene mancavano soltanto 64 per ottenere la laurea. Recuperati i documenti, restava il problema della retta da pagare. All'inizio lo studente aveva pensata di lanciare una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, ma non ce n'è stato bisogno: un gruppo di anonimi studenti, dopo aver scoperto la vicenda sulla rivista della scuola, hanno deciso di pagare l'iscrizione al senzatetto, che dopo 40 anni è stato nuovamente accettato al college di Austin.Una grande vittoria testimoniata dalle immagini postate su Twitter dal Ryan Chandler.