Tutto l'amore in uno sguardo: la foto che ha conquistato i romantici sui social

Un semplice momento di intimità 'rubato' ad una coppia di anziani seduti ad un fast food è stato in grado di sciogliere il cuore di migliaia di persone in tutto il mondo attraverso i social network. Tutto è iniziato qualche settimana fa, quando Al Oliver Reyes Alonzo ha immortalato un uomo e una donna mentre stavano cenando insieme in un McDonald's di Mablacat, nelle Filippine.

Mentre stava mangiando il suo panino, lo sguardo di Alonzo si è soffermato su un anziano signore che guardava la sua compagna con uno sguardo colmo di amore e di affetto. Così, mentre l'uomo appoggiava il viso sulle braccia per poter contemplare meglio la sua amata, Al Oliver Reyes Alonzo ha colto l'occasione per scattare una foto e postarla sul suo profilo Facebook, corredata dal commento ''Anche quando saremo vecchi ti guarderò ancora così''.

Il ragazzo che ha condiviso l'immagine non immaginava che il suo scatto sarebbe diventato virale sui social, accumulando decine di migliaia tra commenti e like, oltre a quasi 100mila condivisioni. Molti utenti hanno utilizzato la foto per esprimere le proprie dichiarazioni d'amore nei confronti dei rispettivi partner, altri l'hanno utilizzata per esprimere un semplice e dolce desiderio: vivere un giorno un amore così. Osservando questa foto è proprio il caso di dirlo: l'amore non ha età.