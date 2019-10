Con la moto in Municipio: il sindaco di Messina star sui social

A volte basta poco, come un video postato sui social, per diventare virali e accumulare centinaia di commenti. In questo modo il sindaco di Messina, Cateno De Luca, è diventato un fenomeno social, proprio grazie ad un video pubblicato sul suo profilo che ha scatenato un'ondata di commenti, tra elogi e critiche, dei suoi concittadini e degli utenti del web.

Il primo cittadino si è fatto riprendere con una moto da cross all'interno del Municipio, con indosso una tutta da pilota. Nel breve filmato De Luca mette il casco, sale sulla moto e suona il clacson più volte. La scena, ripresa con un cellulare, è stata poi postata sul profilo ufficiale del sindaco, dove sono arrivare decine di interazioni.

Ovviamente il primo cittadino messinese non ha deciso di parcheggiare la motocicletta all'interno del Municipio: il suo intento era quello di promuovere l'evento 'Enduro di Messina 100 minuti su sabbia', in programma il prossimo 17 novembre lungomare Santa Margherita. Nei commenti al post è invece andata in scena la solita diatriba, tra chi ha elogiato De Luca per l'originalità dell'iniziativa e chi invece lo ha accusato di aver profanato un luogo pubblico.