Cade, sbatte la testa e sviene: lo smartwatch gli salva la vita

Vivo grazie al suo smartwatch. Non si tratta di una trovata pubblicitaria, ma della storia di Bob Burdett, un cittadino statunitense rimasto la cui vita è stata salvata proprio dal suo apparecchio da polso. Domenica scorsa l'uomo si trovava nel Riverside State Park di Spokane, nello Stato di Washington, per una gita in bicicletta, quando è accidentalmente caduto, battendo la testa e perdendo i sensi. Dopo l'incidente è stato proprio lo smartwatch ad avvertire i suoi familiari ed i soccorsi, indicando sulla mappa il luogo in cui si trovava, permettendo così agli operatori di rintracciarlo prima che fosse troppo tardi. La vicenda è stata raccontata su Facebook da Gabe Burdett, il figlio di Bob, con il post che è diventato virale sul social network.

Il giovane ha raccontato la storia dal suo punto di vista: ''Domenica scorsa ho ricevuto un messaggio dall'Apple Watch di papà che mi ha fatto sapere di aver rilevato una brutta caduta e mi ha mandato una mappa alla sua posizione. Abbiamo guidato fino a lì, ma non c'era più quando siamo arrivati. A quel punto ho ricevuto un altro aggiornamento con una mappa sulla nuova posizione. L'orologio aveva chiamato il 911''. Nel giro di mezz'ora i soccorsi sono arrivati nel posto in cui si trovava Bob e lo hanno portato subito in ospedale: l'uomo aveva riportato un trauma cranico.

Gabe, nel medesimo post, ha anche lanciato un appello ai possessori di smartwatch: ''Se avete un Apple Watch attivate il rilevamento di cadute. Non serve solo se cadete da un tetto o da una scala''. Infatti questa funzione è studiata proprio per eventi simili: in caso di caduta l'orologio invia un messaggio testuale o un allarme acustico per verificare lo stato di salute del proprietario, in caso di mancata reazione provvede subito a chiamare i soccorsi.