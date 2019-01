Il professore gay si sposa, il coro degli studenti è da brivido

Un professore che si occupa di dirigere il coro della Hingham Middle School di Hingham, nel Massachussets, è convolato a nozze con il suo compagno Joe Michenzie. Un'unione accolta con tanto amore dagli alunni del docente, che hanno voluto fargli una bella sorpresa.

Come testimonia il video pubblicato sul profilo Facebook della scuola, gli allievi sono entrati nella sala dove si stava celebrando il matrimonio intonando la celebre canzone d'amore “All you need is love”. Come era facile aspettarsi, l'insegnante non è riuscito a trattenere le lacrime e si è commosso.

Il filmato, condiviso qualche settimana fa sui social network, ha letteralmente spopolato tra gli utenti, accumulando migliaia di condivisioni e centinaia di like e commenti.