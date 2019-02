Da Dragon Ball alla realtà: il bodybuilder sosia del Genio delle tartarughe

Dragon Ball è senza dubbio uno dei manga, poi diventato cartone animato, tra i più amati e conosciuti in tutto il mondo. Le avventure di Goku e compagni alla ricerca delle sette sfere del drago sono state trasmesse in ogni angolo del globo, tanto che dopo aver visto le foto del bodybuilder Nhon Ly in molti hanno notato l'incredibile somiglianza con il Muten, il Genio delle tartarughe di mare che nel mondo in cui è ambientato Dragon Ball abita su un'isola sperduta nell'oceano insieme alla tartaruga parlante Umigame.

Uno dei personaggi più simpatici e che occupa un ruolo di primo piano soprattutto nella prima serie del cartone, in cui l'anziano maestro di arti marziali insegna le tecniche di combattimento a Goku, ancora in tenera età. Di norma ha l'aspetto di un vecchietto centenario, magrolino e ingobbito, ma quando deve combattere tira fuori tutta la sua forza, sfoggiando un fisico scolpito e tonico, identico a quello di Nhon Ly, un bodybuilder americano di origini vietnamite che assomiglia moltissimo alla versione 'da combattimento' del Genio delle tartarughe.

Nonostante abbia 55 anni, Nhon Ly sfoggia un fisico che farebbe invidia a centinaia di giovani. Sarà per questo motivo, oltre che per la somiglianza con il personaggio di Dragon Ball, che il bodybuilder è diventato molto conosciuto su Instagram, dove conta oltre 40mila follower.