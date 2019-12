Spelacchio in versione inglese, critiche per l'albero di Natale di Londra: "E' triste"

Da Spelacchio a “sparse”, il passo è abbastanza breve, basta attraversa la Manica. Sta facendo discutere molto, sui social network e sui tabloid inglesi, l'aspetto dell'albero di Natale “più famoso della Gran Bretagna”, cioè quello che viene posto ogni anno al centro di Trafalgar Square, a Londra. Così, dopo il celebre Spelacchio di Roma, anche la capitale dell'Inghilterra ha il suo “Sparse”, che i media locali hanno definito appunto “anemico” e “spelacchiato”. E’ dal 1947 che al centro della famosa piazza londinese viene collocato un abete norvegese, dono della città di Oslo. Ma quest’anno l’albero, alto 21 metri, è apparso a molti troppo poco frondoso.

“E’ così che appare un albero di 25 metri vecchio di 90 anni”, ha commentato l’ambasciatore britannico in Norvegia, Richard Wood. “E’ importante – ha continuato – tenere in considerazione cosa simboleggia l’albero, più che contare quanti siano i suoi rami”. Considerazioni, queste, che non hanno particolarmente impressionato i critici.

“E’ l’albero più anemico possibile”, ha commentato un utente Twitter. Un altro l’ha definito “triste”. Qualcun altro, fedele alla logica per la quale a caval donato non si guarda in bocca, ha sottolineato il fatto che si tratta di un regalo “e i regali non si criticano”.