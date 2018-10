Nuova impresa e nuovo arresto per lo Spider Man francese

“Da grandi poteri derivano grandi responsabilità”, recita il mantra di Peter Parker, alter ego dello Spider Man fumettistico. Una frase che per Alain Robert, lo “Spider Man francese”, potrebbe tradursi in “da grandi imprese derivano grossi guai”. L'arrampicamuri transalpino, noto per aver scalato gli edifici più alti del mondo ne ha fatta un'altra delle sue, raggiungendo a mani nude la vetta della Salesforce Tower, grattacielo di 230 metri nel business district, a Londra. Alla fine, al posto dei complimenti, si è ritrovato le manette.

"Possiamo confermare di aver arrestato un uomo di 56 anni.Attualmente è in custodia", ha reso noto la polizia, costretta ad isolare l'area per lo 'show' di Robert che ha avuto "un impatto considerevole sulla polizia, sugli altri servizi d'emergenza e sulla comunità locale", come ha spiegato il comandante Karen Baxter. "L'incidente ha provocato enormi disagi alle attività quotidiane della città e ha messo in pericolo in modo significativo la sicurezza delle persone all'interno e attorno all'edificio".