Il bello del viaggio è ritrovare le persone che amiamo: il toccante spot della compagnia aerea

Vi siete mai soffermati a guardare i volti delle persone che si trovano nella zona arrivi degli aeroporti? Uomini e donne che aspettano un parente o un amico, a volte un figlio o il proprio amore, accomunati da quell'espressione di attesa, fatta di tensione e felicità, pronta ad esplodere all'uscita della persona cara che si sta aspettando.

Proprio sfruttando le immagini delle persone comuni in aeroporto è stato realizzato uno spot così toccante da diventare virale sui social nel giro di qualche settimana. Parliamo della pubblicità della Scandivian Airlines dal titolo “The Arrival”, realizzata dal fotografo Peter Funch e dal regista danese Jeppe Rønde allo scalo di Kastrup di Copenahgen, in Danimarca.

Nel video, che su YouTube ha accumulato oltre un milione di visualizzazioni, una voce fuori campo descrive le immagini, lanciando un dolce messaggio: “Alcune volte il viaggio può cambiarti la vita, a volte siamo noi a cambiare il mondo ma nella maggior parte dei casi è il mondo a cambiare noi”. Uno spot che non lascia indifferenti e che comunica una grande verità, alla fine di tutto, la bellezza di viaggiare non sta nel viaggio in sé, ma nel ritrovare le persone a cui si vuole bene.