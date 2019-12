Astronave in divieto di sosta, multa per gli Stormtrooper di Star Wars: il video di Natale della polizia

Non è sempre semplice far rispettare il divieto di sosta, soprattutto se il veicolo parcheggiato in un posto non idoneo è un'astronave di Star Wars e non una macchina qualunque. E' la paradossale situazione alla base del video natalizio realizzato dalla polizia di Berna, in Svizzera, in cui gli agente sono sono alle prese con un gruppo di Stormtrooper, le celebri milizie imperali della saga cinematografica.

I poliziotti, intenti a far rispettare le regole, cercano di spiegare ai soldati intergalattici che in quella piazza non si può parcheggiare, ma a causa delle difficoltà di comunicazione, l'incontro sembra volgersi verso un inevitabile scontro armato. Poi il colpo di scena, uno degli agenti riesce a farsi capire e ad evitare la battaglia. Quando tutto sembra concludersi per il meglio, alle spalle dei poliziotti svizzeri spunta la sagoma di Darth Vader, carico di regali di Natale. Il messaggio finale dello spot è: “Che la forza della tranquillità e della serenità sia con voi”, un altro chiaro riferimento alla saga di Guerre Stellari.