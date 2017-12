Inaugurata grande statua di Donald Trump con fattezze di cane: "Nessuna malizia"

Davanti a un centro commerciale di Tiayuan, nella provincia cinese di Shanxi, è stata inaugurata una grande statua di un cane con le fattezze di Donald Trump.

E' un segno di buona fortuna per l'imminente Anno del Cane che inizierà con il capodanno lunare a febbraio. E questo cane somiglia fortemente, in maniera non casuale, al presidente degli Stati uniti.

Non c'è malizia, apparentemente, dietro la scelta del Festival Walk Mall di apporre davanti al suo ingresso un Trump a quattro zampe. Il Quotidiano del Popolo, giornale del Partito comunista cinese, ha spiegato su Twitter così l'iniziativa, congratulandosi per l'inaugurazione del TrumpDog: "Benvenutio al #TrumpDog: una statua gigante di un cane che ha l'acconciatura di Trump e (riproduce) un suo (tipico) gesto davanti a un centro commercialedi Taiyuan, capitale della provincia di Shanxi, che annuncia l'imminente Anno del Cane". E poi il giornale cinese ricorda che "il presidente Usa Trump è nato nel 1946, nell'Anno del Cane".

Il capodanno lunare cade il 16 febbraio 2018. In occasione di questa ricorrenza, lo scorso anno, il centro commerciale aveva allestito un'altra statua di Trump nelle fattezze pennute di un gallo per celebrare, appunto, l'ingresso nell'Anno del Gallo. Lo zodiaco cinese è formato da 12 segni che si susseguono in un ciclo di altrettanti anni.

Il 2018, secondo l'astrologia cinese, non si presenta affatto bene per Trump. Non solo per i sondaggi che danno le sue fortune in calo, ma anche perché l'Anno del Cane è considerato un anno pessimo per i nati sotto questo segno astrologico cinese.