Papà compra online un dinosauro per il figlio: a casa arriva una statua a grandezza naturale

Voleva fare una sorpresa al figlio, appassionato di dinosauri. Così Andre Bisson, di Guernsey (Regno Unito), ha speso 1000 sterline per comprare al suo piccolo Theo la statua di un carnotaurus salvo poi scoprire solo al momento della consegna di averne ordinato uno a grandezza naturale: ben sei metri di lunghezza, coda compresa, per 2,5 di altezza e due tonnellate di peso.

Bisson ha acquistato la statua da un parco divertimento nel Jersey, che aveva messo in vendita dei pezzi ormai non più in uso. L'uomo credeva di aver acquistato una statua grande sì, ma di "appena" due e poco più di lunghezza. Abbastanza per fare una sorpresa al piccolo Theo che desiderava "la statua di un carnotaurus più grande mai vista". Non volendo, Theo è stato preso in parola…

Compra uno dinosauro online per il figlio, a casa arriva una statua di sei metri

"Ho sbagliato io a pensare che fosse lungo tre metri mentre invece era di sei", ha raccontato Bisson al Daily Mail. "Quando ho visto quanto era grande mi sono messo a ridere e sono andato a comprare una catena bella grossa per farci un guinzaglio. Il parco stava mettendo tutto in vendita tramite un sito, non c'erano dettagli, né un contatto diretto a cui chiedere, solo una anteprima dell'immagine". Il dinosauro è arrivato a casa Bisson alla fine di gennaio ed è stato necessario issarlo su una gru per poterlo posizionare nel giardino della casa.

Divertito, Bisson ha postato su Facebook le foto dell'arrivo del dinosauro e la gioia di Theo, in un post che in poco tempo è diventato virale, raccogliendo centinaia di like e commenti. "Non mi sarei mai aspettato che l'amore di un padre per il figlio e quello del figlio per il suo 'dinosauro da compagnia' potessero fare il giro del mondo".