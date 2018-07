Cammina per 22 km per andare al lavoro, il capo gli regala la sua auto: "E' più utile a te"

Non voleva mancare al suo primo giorno di lavoro e così Walter Carr - studente di New Orleans, Louisiana, che ha perso la propria casa a causa dell'uragano Katrina - ha iniziato a camminare e per raggiungere l'abitazione dove avrebbe dovuto fare uno trasloco, dopo che la sua auto si era rotta proprio la sera prima.

Walter Carr si è quindi alzato nel cuore della notte e ha iniziato a camminare. Dopo quattro ore e una ventina di chilometri, è stato notato da una pattuglia della polizia che lo ha raccolto e lo ha prima portato a fare colazione e poi gli ha dato un passaggio fino a casa di Jenny Lemey, che lo aspettava per iniziare il trasloco. La donna ha raccontato questa storia su Facebook: "Non potete immaginare quanto sia rimasta colpita da Walter e dal suo viaggio. E' umile, gentile e simpatico e ha grandi sogni. E' un gran lavoratore".

This is an incredible story. The grit and heart Walter showed defines Bellhops' culture precisely. I'm really proud to be on the same team as Walter... we set a high bar on service and he just raised it. Look forward to thanking him in person this week. https://t.co/Fr4ytu5CM1