Taglia i capelli dopo 20 anni: la reazione del marito diventa virale

Quando una donna taglia i suoi capelli è sempre un momento epocale. Soprattutto è importante la reazione che avranno nel vedere il nuovo look le persone a cui vuole bene.

Una sorta di 'ansia da prestazione' che aveva anche la donna protagonista di questa notizia, che dopo 20 anni passati con una lunga e folta chioma, ha deciso di tornare a casa con la testa completamente rasata. Il timore era quello di non piacere più al marito, ma la reazione dell'uomo è stata a dir poco entusiasta.

La figlia della coppia ha ripreso tutta la scena con il cellulare, postando poi il video su Twitter, dove sono arrivati centinaia di commenti positivi, sia al nuovo taglio che all'amore che lega la donna e il marito. “Sei bellissima, come una star di Hollywood”: ha detto l'uomo dopo aver visto la moglie con il nuovo look.

So after 20 years of growing her dreads my mom wanted to cut off her hair. She wasn’t sure how my dad would react tho....but this is how he did. 😭🤧 pic.twitter.com/Nih3jH2qSb