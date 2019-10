Le tagliano i capelli in tv, dramma in diretta: scoppia a piangere e sviene

Toccatemi tutto, ma non i miei capelli. Parafrasando lo slogan di una celebre marca di orologi, è quello che deve aver pensato una modella, protagonista di un vero e proprio dramma televisivo durante una puntata del programma Kuaförüm Sensin, un reality show che va in onda in Turchia, in cui parrucchieri ed estetisti si affrontano a colpi di forbici e spazzola.

Una ragazza di nome Ilayda, presentatasi per farsi tagliare i capelli, lunghi oltre un metro, non ha reagito proprio bene dopo aver detto addio alla sua chioma. La giovane voleva donare i capelli ad un'associazione che realizza parrucche per le persone malate di tumore, ma quando ha visto il risultato finale, non ha retto all'emozione (e alla delusione).

Il parrucchiere si è un po' fatto prendere la mano e ha osato più del dovuto con il taglio, risultato più ampio di quanto era stato concordato prima della puntata. La ragazza però, si è accorta del taglio molto corto soltanto alla fine, reagendo nel peggiore dei modi. Ilayda ha prima perso il controllo, poi è scoppiata in un pianto nervoso ed infine è svenuta nel tragitto per lasciare lo studio televisivo. Il tutto in diretta tv, come dimostra l'estratto pubblicato su YouTube dal profilo del programma Kuaförüm Sensin.