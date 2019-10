Uomo al telefono mentre guida: la vendetta “sonora” del motociclista

Guidare parlando al telefono è una delle peggiori abitudini che hanno alcuni automobilista. Si tratta di una pratica molto pericolosa, in quando distrae chi si trova al volante, con il rischio di causare incidenti stradali, anche mortali. Nonostante esistano molti escamotage per evitare questa rischiosa abitudine, dagli auricolari agli altoparlanti bluetooth, purtroppo sono ancora molti gli automobilisti che continuano ad utilizzare lo smartphone mentre sono al volante, mettendo a repentaglio la loro vita e quella delle persone che incrociano sulla loro strada.

Ma a tutto c'è rimedio, come testimonia uno dei video più cliccati della settimana, che arriva dal Regno Unito. Nel filmato in questione, pubblicato sulla pagina Facebook PistonAddictz, un motociclista 'becca' un uomo al volante intento a parlare al telefono. Nonostante quest'ultimo sia bloccato in coda, al centauro non sembra andare giù questo comportamento, così mette in atto la sua vendetta. Per dare una lezione all'automobilista ed impedirgli di telefonare, utilizza una tattica tanto rumorosa quanto efficace, ma senza dubbio originale.