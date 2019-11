Tesla presenta il suo pickup "indistruttibile" ma la presentazione non va come previsto

Elon Musk presenta il Cybertruck, il pickup elettrico targato Tesla ma la dimostrazione è da dimenticare. Durante lo show, infatti, non fila tutto per il verso giusto.

I vetri infrangibili della 'creatura' si rivelano più fragili del previsto: il chief designer Franz von Holzhausen durante la presentazione ha lanciato un oggetto metallico contro il finestrino del conducente producendo crepe sul vetro tra risate tra il pubblico.

Stesso risultato per il lancio contro il vetro posteriore. "Si può migliorare...", ha chiosato Musk.

Il Cybertruck di Tesla in un video tratto da Twitter @TicToc

Il nuovo pick up elettrico targato Tesla è stato presentato a Los Angeles, quella stessa città che in 'Blade Runner' veniva vista in un futuro targato 2019. La sua carrozzeria è strutturata per la massima protezione dei passeggeri: "L'esoscheletro è quasi impenetrabile - si legge sul sito ufficiale -: ogni componente è progettato per avere forza e resistenza", grazie al suo "acciaio inossidabile laminato a freddo", caratteristico dell''armatura' Tesla, e i finestrini dai vetri infrangibili.

Con un'accelerazione da 0 a 100 km orari in 2,9 secondi, il mezzo ha fino a 800 chilometri di autonomia e sarà disponibile in tre modelli: Single Motor Rear-Wheel Drive, Dual Motor All-Wheel Drive e Tri Motor All-Wheel Drive. Prezzo base, 36mila euro. Già ordinabile on line, prime consegne nel 2022.

Inoltre il Cybertruck, nella versione 'pressurized', "sarà il mezzo ufficiale di Marte" scrive lo stesso Musk su Twitter. E proprio sul social network i commenti sulla nuova creatura Tesla fioccano, tra entusiasmo e dubbi.