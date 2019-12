Le mani spariscono: l'illusione su Tik Tok che fa impazzire i social

Tik Tok è senza dubbio uno dei social più in voga del momento e proprio da questa piattaforma arriva uno dei video che più sta impazzando in Rete negli ultimi giorni. Protagonista del filmato che sta facendo impazzire gli utenti social è una ragazza californiana di 19 anni, Tori Pareno, che si è cimentata in un gioco molto popolare: la sfida delle mani che spariscono.

I gesti della 19enne sono talmente rapidi da dare l'impressione che una delle mani attraversi il palmo dell'altra. Ovviamente non c'è nessun trucco di magia, si tratta soltanto di movimenti molti veloci, con il risultato che è realmente strabiliante.

La giovane ha condiviso il filmato anche sul suo profilo Twitter, dove il post ha accumulato migliaia di like, commenti e interazioni.