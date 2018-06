La ragazza lo ha lasciato: gli amici provano a tirarlo su così

E' proprio vero che gli amici si vedono nel momento del bisogno, ma non sempre i tentativi di tirare su il morale a qualcuno hanno i risultati sperati. E' diventato virale sui social il video postato da due ragazzi, Ryan Mitchell, di 32 anni, e Gary Bell di 26, entrambi impiegati in un'azienda che si occupa del trasferimento bagagli in Scozia. Nel filmato postato su Facebook i due sono in un furgone insieme ad un terzo amico, il 19enne Blair Cassidy, un po' giù di morale per la recente fine di una storia d'amore.

Vedendolo mogio e triste, i due amici hanno pensato bene di rallegrarlo. In che modo? Intonando a squarcia gola la canzone “Believe” di Cher. A giudicare dalle immagini, la performance canora non ha riscosso i risultati sperati, fatta eccezione per un' sorriso appena accennato del 19enne. Ma se la canzone non è servita a ricucire il cuore spezzato del 19enne, il video è diventato virale su Facebook, superando le 100mila visualizzazioni e le mille condivisioni. Una magra consolazione per il giovane Blair, che avrà tempo e modo di riprendersi da questa delusione amorosa.