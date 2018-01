Molestata al festival perché in topless: la ragazza reagisce così

Sta facendo molto discutere sui social network un video girato durante il festival Rhythm & Vines che si tiene ogni anno a Gisborne, in Nuova Zelanda. Una ragazza di 20 anni, Madeline Anello-Kitzmiller passeggia in topless tra la gente, fino a quando un uomo non si avvicina per toccarle i seni, per poi 'scappare' tra i suoi amici.

Madeline e la sua amica non hanno lasciato stare e sono tornate indietro per prendere a schiaffi il molestatore.

La scena è stata ripresa da un altro partecipante al festival e pubblicata su Facebook, dove è partito il dibattito, tra chi dice “Se l'è cercata” e chi sostiene che nessuno abbia il diritto di toccare una donna senza il suo consenso.