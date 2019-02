Il topo è troppo grasso: resta incastrato nel tombino

Eccesso di birra o qualche wurstel di troppo? Tralasciando la facile ironia, un topolino tutt'altro che magro ha tenuto impegnato un intero team di soccorritori nella città di Bensheim, in Germania, dove il grosso roditore era rimasto incastrato in un tombino.

Una vicenda surreale che è diventata immediatamente virale sui social network grazie al video e alle numerose immagini condivise dagli animalisti della Berufstierrettung Rhein Neckar, che si sono occupati dell'intervento.

"Aveva un sacco di grasso accumulato sull'addome durante l'inverno. Era bloccato e non poteva andare né avanti né indietro", ha dichiarato alla Dpa Michael Sehr, esperto di salvataggio di animali che ha partecipato alle operazioni. A notare il roditore in agonia sono stati alcuni passanti, che hanno subito richiesto l'intervento degli animalisti.

Per riuscire a liberarlo è stata però necessaria un'operazione di soccorso da parte dei vigili del fuoco volontari di Auerbach, durata ben 25 minuti. In particolare ci sono voluti circa otto pompieri e un esperto di animali per aiutare il topo a tornare alla libertà. Il video del salvataggio, come le foto del topo con la metà inferiore del corpo incastrata nella grata e la testa che spuntava fuori come per chiedere aiuto, sono stati pubblicati dai volontari dei vigili del fuoco sulla loro pagina Facebook e accolte da un'ondata di commenti positivi degli utenti.

E a chi chiedeva se valesse davvero la pena compiere uno sforzo così grande per salvare la vita di un roditore, Sehr ha risposto lapidario: "Persino gli animali odiati da molte persone meritano rispetto".