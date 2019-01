La fidanzata torna da un viaggio, lui la accoglie con un cartello: “So che mi hai tradito”

Quando si tradisce il proprio partner durante una vacanza in cui lui non è presente, si pensa sempre che quel terribile segreto dovrà restare sepolto nel luogo in cui è avvenuto, senza il rischio che la verità venga a galla dopo essere tornati a casa dal viaggio.

Una speranza per tutti i fidanzati e le fidanzate infedeli, che però è stata vana per una ragazza australiana, che ad attenderla all'aeroporto ha trovato il fidanzato con un cartello e una scritta a caratteri cubitali: “So che mi hai tradito”.

L'episodio è stato immortalato da Krystaal, una ragazza che in quel momento si trovava nell'aeroporto di Melbourne, in Australia, con la foto che dopo essere stata condivisa su Twitter ha scatenato migliaia di commenti. Tra meme, frasi di conforto e critiche al suo abbigliamento, il post sui social è diventato virale nel giro di qualche giorno.