In aeroporto con l'amante, la moglie lo scopre: finisce molto male

Tradimenti e relazioni extraconiugali sono ormai all'ordine del giorno, ma pochi diventano di rilevanza internazionale come quello avvenuto all'aeroporto José María Córdova di Medellin, in Colombia. Nelle immagini riprese da uno spettatore dotato di smartphone è stato immortalato un uomo in procinto di partire per una vacanza insieme all'amante.

Peccato che prima di effettuare il check-in faccia la sua comparsa la moglie dell'uomo, che è stato quindi smascherato sul più bello, poco prima dell'imbarco. Da lì ne è scaturita una lite furibonda, che gli altri passeggeri hanno pensato di riprendere, postando poi il video in Rete. Il filmato è diventato subito virale sul web e sui social, accumulando decine di migliaia di visualizzazioni. Come dire, l'amore fa notizia, ma le corna fanno spettacolo.

(Il video pubblicato su YouTube da Canal 9 Televida Mendoza)