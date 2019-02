Scrive 'Ti amo' sul muro della Cattedrale: la foto fa il giro del web

Ha dedicato al suo "Luigi" una scritta con una vernice rossa, peccato che l'epistola d'amore sia stata scritta su una parete della cattedrale romanica di Trani, deturpandola.

Per questo il sindaco della città, Amedeo Bottaro, sul suo profilo Facebook ha postato un duro commento rivolgendosi al destinatario del messaggio lasciato sulle pietre del duomo.

"Luigi - ha scritto il sindaco - hai una fidanzata idiota che non sa minimamente in che guaio si è cacciata con questa porcata. Luigi avvisala, per cortesia, e convincila a ripulire tutto e subito prima che sia troppo tardi". "E magari – ha concluso il primo cittadino - convincila a leggere qualche libro sulla storia della nostra Cattedrale: ne ha bisogno".

Decisive saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza per individuare gli imbrattatori. Nel frattempo consola la gara di solidarietà che si è innescata tra le aziende tranesi per contribuire alle spese di pulizia.