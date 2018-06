Trasforma un vecchio bus in una casa: il risultato è spettacolare

Ci sono voluti ben tra anni di lavoro, ma alla fine Jessie Lipskin è riuscita a trasformare un vecchio autobus in una splendida casa su ruote. Il sogno di questa ragazza del New Jersey, negli Stati Uniti, era iniziato dopo aver dato il primo sguardo ad un bus del 1966. Un vero e proprio colpo di fulmine per Jessie, che ha subito comprato il mezzo per poi trasformarlo in una casa mobile.

La lunga impresa, riportata anche dal sito BoredPanda, è stata documentata sulla pagina Instagram “The Bus - Tiny Home Big Living”, dove la giovane ha pubblicato tutte le immagini relative alla trasformazione. Tre anni di duro lavoro in cui sono stati utilizzati esclusivamente materiali eco-sostenibili. Il risultato? Vi lascerà senza parole.