I treni sono 'proiettili': scattare una foto è impossibile

Una frazione di secondo, anche meno. E' questo il tempo ristretto in cui due treni ad altissima velocità, definiti anche 'treni proiettile', si incrociano sulla linea a doppio binario di Shanghai, in Cina. Uno dei video diventati virali in questi giorni è stato girato proprio a bordo di uno di questi mezzi di locomozione, i cosiddetti MagLev, treni a levitazione magnetica.

Nel filmato pubblicato su YouTube dalla pagina ViralHog, un passeggero prova a fotografare il momento in cui i due convogli si incontrano, ma nonostante la preparazione, l'impresa è praticamente impossibile: i treni viaggiano a circa 700 km/h, motivo per cui anche scattare una foto diventa un gesto alquanto arduo. Il filmato è stato girato a dicembre 2017, ma soltanto in questi giorni è stato ripreso da diversi media italiani e stranieri.