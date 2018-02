Si trova 2 miliardi di euro sul conto: per 5 giorni è il più ricco del mondo

Miliardario, ma soltanto per qualche giorno. E' quello che è successo a Luc Mahieux, abitante di Dinant, in Belgio, che mentre controllava il suo estratto conto ha scoperto il versamento di una cifra astronomica: 2 miliardi di euro. Purtroppo per il protagonista di questa storia, la ricchezza è durata soltanto 5 giorni, poi la banca si è ripresa la somma, erogata per errore.

La notizia è stata resa nota dallo stesso uomo, che sul suo profilo Facebook ha postato lo screenshot del suo conto in banca in data 7 febbraio, scatenando le reazioni degli utenti del social network.

Sempre sulla sua bacheca, qualche giorno dopo, è arrivato il simpatico post che ha chiuso la storia: “A tutti i miei futuri amici voglio dire che non ho soldi, ma si accettano donazioni, la banca ha ritirato la somma”. L'Iban da cui provenivano i soldi corrispondeva a quello di un sito famoso, di cui Luc aveva da poco cancellato l'abbonamento, ma i tecnici antifrode non hanno ancora chiarito come possa quella cifra 'monstre' essere arrivata su quel conto.