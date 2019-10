Il trucco per sbucciare la melagrana senza rovinarla

La melagrana è uno dei frutti autunnali più deliziosi, eppure togliere la buccia senza spappolare il frutto e senza sporcarsi non è mai un'impresa semplice. Per questo motivo è diventato virale sui social un breve video condiviso su Instagram dalla pagina di Clean Eating Mag, in cui viene mostrata una tecnica semplice e veloce per gustare la melagrana senza troppi problemi.

Come è possibile vedere dalle immagini, basta fare un taglio quadrato nella parte superiore del frutto, per poi sezionarlo in sei parti ed il gioco è fatto. Un metodo geniale che permette di pulire il frutto senza rovinarlo. Il filmato ha letteralmente conquistato il popolo dei social, accumulando migliaia di visualizzazioni e condivisioni. Una vera e propria manna dal cielo per gli amanti di questa delizia.