Si spoglia nuda e si lancia nel lago: il tuffo finisce malissimo

Una giovane e avvenente ragazza russa voleva sfidare la natura, facendo il bagno in un lago ghiacciato. Così ha deciso di togliersi gli indumenti per poi lanciarsi 'a bomba' nello specchio d'acqua. Peccato che non avesse fatto i conti con le bassissime temperature del periodo che avevano completamente congelato il lago, rendendolo duro come una superficie in cemento.

Probabilmente la ragazza sperava che con il suo peso la lastra si spezzasse, ma le cose sono andate in un altro modo, purtroppo per lei. Come è possibile vedere dal video pubblicato sulla piattaforma di videosharing LiveLeak, la ragazza impatta violentemente sul ghiaccio, rimediando una brutta frattura alla caviglia.

Morale della favola? Mai sfidare la natura, anche se poi si diventa virali sui social network.