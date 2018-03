“C'è un oggetto misterioso in cielo”: il video di un pilota

Sta facendo il giro dei social un video che mostra l'esperienza 'del terzo tipo' (anche se in verità si tratterebbe di un fenomeno chiamato 'disco diurno') vissuta dal pilota di un aereo. Un'esperienza inquietante, che ha lasciato perplesso sia il diretto interessato che il popolo della Rete.

Nel filmato, girato durante un volo in pieno giorno, si vede nitidamente un misterioso oggetto volante non identificato che fluttua tra le nuvole. All'inizio il presunto ufo si mimetizza tra le nubi, ma verso la fine della registrazione avviene l'inaspettato: il velivolo si muove e scompare nel nulla.

Il filmato, pubblicato su Facebook dalla pagina 'Mundoinsolito' ha superato le 15mila visualizzazioni, oltre a scatenare una fitta discussione nei commenti. Alcuni utenti sostengono che si tratti di fake, mentre per altri si tratta dell'ennesima prova che non siamo soli nell'universo.

La classificazione degli incontri ravvicinati

Il film "Incontri ravvicinati del terzo tipo" ha fatto la storia, introducendo nel linguaggio corrente le varie tipologie di incontri con oggetti extraterrestri. Ne esistono quattro tipologie. Gli incontri di 1° tipo riguardano l'avvistamento di un ufo a terra, a distanza ravvicinata. In quelli di 2° tipo viene aggiunta la presenza di tracce sul terreno provocate dal suddetto oggetto non identificato.

Il terzo tipo, come ricordato dalla pellicola del 1977, prevedono l'avvistamento e il contatto con forme di vita non umane. Infine c'è il più recente quarto tipo, anche questo protagonista di una pellicola omonima del 2009, in cui si parla di abduction (abduzione), ossia il rapimento di un essere umano, portato a bordo di una astronave aliena. L'avvistamento in volo, come quello mostrato nel video, viene definito semplicemente "disco diurno" o "luce notturna".