L'indigeno che vive in solitudine da 22 anni: è l'ultimo della sua tribù

Un filmato pubblicato in Rete dalla Funai (Fundação Nacional do Índio) l’agenzia del governo brasiliano che si occupa della salvaguardia delle tribù indigene della Foresta Amazzonica, mostra le immagini dell'ultimo sopravvissuto di una tribù locale: un uomo di un età vicina ai 50 anni, che vive in completa solitudine da almeno 22 anni in un’area protetta nello Stato di Rondonia.

Secondo quanto scritto su Facebook dagli esperti del Funai, l'uomo è rimasto da quando i componenti della sua tribù furono uccisi durante il brutale attacco di alcuni agricoltori, avvenuto nel 1995. Da quel giorno non si avevano più informazioni su quell'uomo, nonostante fosse stato trovato il posto in cui vive e i terreni da lui coltivati. Adesso è tornato a farsi vedere e le sue condizioni di salute sembrano buone.