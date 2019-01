Impiegato si veste da Uomo Ragno per il suo ultimo giorno di lavoro dopo le dimissioni

Per il suo ultimo giorno di lavoro, un impiegato di una banca di San Paolo in Brasile ha deciso di presentarsi in ufficio vestito da Uomo Ragno. Le foto della sua giornata tra i colleghi in giacca e cravatta mascherato come Peter Parker hanno fatto il giro del web, condivise proprio dagli altri impiegati sui social.

Dopo aver rassegnato le proprie dimissioni, l'anonimo dipendente ha passato il suo ultimo giorno di lavoro in maniera decisamente insolita, sedendo serissimo alla sua postazione in costume da Uomo Ragno o standosene comodamente sdraiato su uno dei tavoli chiacchierando amabilmente.

Scopo di tutto? Far impazzire il capo, come rivelano sui social i suoi colleghi. In un video pubblico su Youtube si vede l'uomo distribuire caramelle ai colleghi e farsi beffe proprio del superiore.

L'ex bancario brasiliano è diventato un idolo del web, raccogliendo i commenti entusiastici degli utenti: "Per favore date a quest'uomo una medaglia!"