C'è un uomo sempre da solo: il gesto del barista diventa virale

Un uomo solo, seduto nello stesso bar tutte le sere, nel solito posto, con il solito boccale di birra. Una presenza malinconica che ha spinto Benjamin Lopez, il manager del Lord Byron, un locale di Northampton in Gran Bretagna, a sedersi vicino a quest'uomo solitario, scoprendone la storia. Il cliente solitario si chiama John e non ha nessuno con cui parlare, visto che tutti i membri della sua famiglia sono venuti a mancare. Così al barista è venuta in mente una brillante idea: condividere su Facebook la storia di John provocando un effetto inaspettato: tanti utenti del social network hanno iniziato a contattarlo per fare due chiacchiere e per prendere una birra insieme.

“Lui è John – ha scritto Benjamin su Facebook - uno dei clienti abituali, tutti i giorni viene nel locale e ordina un paio di birre. Nelle scorse settimane ho notato che non parlava mai con nessuno, che è sempre seduto da solo. Oggi ho colto l'occasione per sedermi con lui a fare due chiacchiere. John mi ha raccontato che non ha più nessuno perché tutti i suoi familiari sono morti, che vive da solo e non parla mai con nessuno. Infatti era molto sorpreso che fossi venuto al suo tavolo per parlare con lui ed era molto felice. Ho voluto condividere la sua storia perché mi piacerebbe che qualcuno di voi lasciasse per lui un piccolo messaggio nei commenti così da farlo sentire meno solo, io gli mostrerei i vostri messaggi la prossima volta che viene per la solita pinta”.

In poco tempo il post è diventato virale, con il barista che è stato letteralmente sommerso da messaggi e telefonate di persone che volevano offrire una birra o un panino a John o semplicemente volevano sedersi con lui per fare una chiacchierata. Una bella storia che ci insegna come i social possano essere utilizzati per fare del bene a chi ne ha bisogno, oltre che per condividere gli aspetti, spesso futili, delle nostre vite.