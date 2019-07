Valderrama con i capelli lisci: la foto diventa virale sui social

Indimenticabile, non soltanto per la sua tecnica sopraffina e per le sue giocate a centrocampo, Carlos Valderrama è da sempre ricordato soprattutto per la sua folta chioma riccia e bionda: una caratteristica che, anche a distanza di anni dal suo ritiro dal calcio giocato, lo rende ancora unico ed inimitabile.

Nei giorni scorsi, complice una campagna pubblicitaria, l'ex calciatore colombiano ha postato sul suo profilo Instagram una foto che la lasciato a bocca aperta tutti i suoi follower e gli appassionati di calcio: addio ricci ribelli, Valderrama si è mostrato con una capigliatura lunga e liscissima.

Il 57enne ha scherzato sull'immagine scrivendo: ''Oggi la mia piccola @redondoelvira è venuta a lavarmi i capelli! #todobientodobien". Il chiari riferimento è alla moglie, che ha provveduto ha trasformare la sua acconciatura. Lo scatto, inutile dirlo, ha fatto il giro dei social, accumulando oltre 100mila like.